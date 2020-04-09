Клещи в Тверской области нападают, но не кусают
Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 12 марта 2020 года следит за активностью клещей в регионе. Мониторинг за активностью клещей и инфекциями, передающимися через их укусы осуществляется еженедельно.
По данным ведомства, с момента появления насекомых, ни одного укуса не зарегистрировано. Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой против клещевого вирусного энцефалита.
Специалисты напоминают, что не стоит вытаскивать присосавшегося клеща самостоятельно. Необходимо обратиться в медучреждение.
Узнать, является ли клещ инфицированным, можно сдав его на проверку в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", в Твери на ул. Дарвина, д.13. Тел. (4822) 45-00-05).
Также исследования на клещевые инфекции проводят в ряде лабораторий Твери и Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU