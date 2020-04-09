Клещи в Тверской области нападают, но не кусают

9 Апр 2020 2020-04-09T16:19:29+03:00

С начала весны с укусами клещей никто не обращался Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никто из жителей региона в больницы с укусами не обращался

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 12 марта 2020 года следит за активностью клещей в регионе. Мониторинг за активностью клещей и инфекциями, передающимися через их укусы осуществляется еженедельно.

По данным ведомства, с момента появления насекомых, ни одного укуса не зарегистрировано. Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой против клещевого вирусного энцефалита.

Специалисты напоминают, что не стоит вытаскивать присосавшегося клеща самостоятельно. Необходимо обратиться в медучреждение.

Узнать, является ли клещ инфицированным, можно сдав его на проверку в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", в Твери на ул. Дарвина, д.13. Тел. (4822) 45-00-05).

Также исследования на клещевые инфекции проводят в ряде лабораторий Твери и Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU