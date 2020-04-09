В Тверской области мужчина с тяжелым психическим заболеванием смог получить водительские права

9 Апр 2020 2020-04-09T16:06:33+03:00

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Прокуратурой Тверской области установлено, что 33-летний житель г. Кимры, имеющий право на управление транспортными средствами, состоит на учете у врача-психиатра Кимрской ЦРБ с диагнозом "шизофрения".

Данное заболевания является тяжелым психическим расстройством и противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Кимрский межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права указанного гражданина на управление транспортными средствами. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU