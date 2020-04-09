Прокуратура помогла 21-летней девушке-сироте получить квартиру в Тверской области

9 Апр 2020 2020-04-09T15:54:07+03:00

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Прокуратура Лихославльского района Тверской области провела проверку и установила, что 21-летняя девушка имеет статус лица, оставшегося без попечения родителей.

Министерством социальной защиты населения Тверской области она включена в список нуждающихся в социальном жилье. Однако, по достижении 18-летнего возраста жилплощадь сироте предоставлена не была.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении заявительнице жилого помещения. Требование рассмотрено и удовлетворено.

Жилищные права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU