Прокуратура помогла 21-летней девушке-сироте получить квартиру в Тверской области
Прокуратура Лихославльского района Тверской области провела проверку и установила, что 21-летняя девушка имеет статус лица, оставшегося без попечения родителей.
Министерством социальной защиты населения Тверской области она включена в список нуждающихся в социальном жилье. Однако, по достижении 18-летнего возраста жилплощадь сироте предоставлена не была.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении заявительнице жилого помещения. Требование рассмотрено и удовлетворено.
Жилищные права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.
ИСТОЧНИК KP.RU