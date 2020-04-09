Поддельный творог выявили в бюджетном учреждении Тверской области

9 Апр 2020 2020-04-09T15:47:16+03:00

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Пробы молочной продукции были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в бюджетном учреждении Торопецкого района.

Образцы исследовали в Тверской межобластной ветлабратории и выявили, что в твороге, жирностью 9%, произведенном в Ивановской области, содержатся растительные масла и жиры, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются необходимые меры. Некачественный товар изъят из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU