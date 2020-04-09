Житель Твери попался на краже кофе из магазина
Злоумышленника задержали Росгвардейцы
Росгвардейцы в Твери задержали магазинного вора Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"
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В Твери сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области задержали 29-летнего ранее судимого мужчину.
Злоумышленник похитил в одном из магазинов областной столицы семь банок кофе. Ущерб оценили в 4000 рублей.
Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU