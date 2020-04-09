Браконьеры из Санкт-Петербурга подстрелили глухаря в Тверской области
8 апреля сотрудники гостехнадзора Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области провели рейд на территории Фировского района и задержали двух жителей Санкт-Петербурга, которые в нарушение запрета охотились на территории охотоугодий. Разрешение на оружие у браконьеров также отсутствовало.
У нарушителей изъяли два ружья и добытого незаконным способом глухаря.
Кроме того, ими был нарушен запрет на посещение лесов в период действующего противопожарного режима, введенного на территории лесного фонда Тверской области.
За правонарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU