Браконьеры из Санкт-Петербурга подстрелили глухаря в Тверской области

9 Апр 2020 2020-04-09T15:03:59+03:00

Двух охотников-браконьеров привлекли к административной ответственности Фото: архив "КП"

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8 апреля сотрудники гостехнадзора Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области провели рейд на территории Фировского района и задержали двух жителей Санкт-Петербурга, которые в нарушение запрета охотились на территории охотоугодий. Разрешение на оружие у браконьеров также отсутствовало.

У нарушителей изъяли два ружья и добытого незаконным способом глухаря.

Кроме того, ими был нарушен запрет на посещение лесов в период действующего противопожарного режима, введенного на территории лесного фонда Тверской области.

За правонарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU