Cкоро Пасха: В Твери пройдет виртуальный Фестиваль куличей

9 Апр 2020 2020-04-09T14:22:47+03:00

Поделитесь и с нами вашей красотой и праздничным настроением! - обращаются сотрудники ДМЦ ко всем хозяйкам. Фото: ДМЦ ТГОМ

Изменить размер текста: A A

Несмотря на самоизоляцию, в связи с распространением коронавирусной инфекции, 19 апреля православные верующие будут отмечать праздник Пасху.

Вот уже несколько лет подряд в Детском музейном центре ТГОМ проходит Фестиваль куличей. Однако в этом году все иначе, поэтому организаторы предлагают похвастаться своими кулинарными изделиями (куличами, творожными пасхами, и не только), но виртуально.

- А может вы умеете необычно и очень красиво сервировать ваш семейный праздничный стол? Или раскрашиваете пасхальные яйца, как никто другой! Или необыкновенно украшаете, например, пасхальную корзинку! Поделитесь и с нами вашей красотой и праздничным настроением! - обращаются сотрудники ДМЦ ко всем хозяйкам.

Фото предлагают выкладывать с 19 по 25 апреля в альбом "Виртуальный Фестиваль куличей 2020".

Под фотографиями необходимо опубликовать и рецепт. Ведь фестиваль организован не только для того,чтобы похвастаться, но и для того, чтобы поделиться опытом!

- По истечении Пасхальной недели мы выберем особо отличившихся мастериц и обязательно отблагодарим их возможностью бесплатно посетить любое наше мероприятие! Давайте сделаем себе и друг другу праздник! - отмечают организаторы. Кстати, вдохновиться рецептами и идеями можно будет в группе Семейная этностудия "Матица", где будут выкладываться рецепты куличей, пасх, различные пасхальные идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU