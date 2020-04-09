Коронавирус в Тверской области: три тысячи человек вернулись к работе на Тверском вагонзаводе
9 апреля более четырех тысяч работников ОАО "ТВЗ" и предприятий группы компаний "КСК" приступили к своим обязанностям.
Напомним, в конце марта завод закрыли в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса. 7 апреля на заседании правительства был утвержден список региональных предприятий, которым разрешили работать в период нерабочих дней, Тверской вагонзавод - в их числе.
В четверг к выполнению своих трудовых функций приступили работники заготовительного производства, а также часть сотрудников сборочных и вспомогательных цехов.
На проходных на территорию завода нанесена разметка для соблюдения дистанции, установлены дезинфицирующие средства.
Перед входом всем сотрудникам выдают маски и перчатки, измеряют температуру.
- С 13 апреля Тверской вагоностроительный завод возобновляет работу в обычном режиме, в соответствии с п.5 Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239, Постановлением Правительства Тверской области №152 –пп от 7 апреля 2020 года и приказом по заводу, - сообщили в управлении по внешним связям и корпоративным коммуникациям ОАО "ТВЗ".
Перед входом всем сотрудникам выдают маски и перчатки, измеряют температуру. Фото: www.tvz.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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