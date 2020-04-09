Коронавирус в Тверской области: три тысячи человек вернулись к работе на Тверском вагонзаводе

9 Апр 2020 2020-04-09T13:22:53+03:00

На предприятии соблюдены все меры безопасности

Изменить размер текста: A A

9 апреля более четырех тысяч работников ОАО "ТВЗ" и предприятий группы компаний "КСК" приступили к своим обязанностям.

Напомним, в конце марта завод закрыли в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса. 7 апреля на заседании правительства был утвержден список региональных предприятий, которым разрешили работать в период нерабочих дней, Тверской вагонзавод - в их числе.

В четверг к выполнению своих трудовых функций приступили работники заготовительного производства, а также часть сотрудников сборочных и вспомогательных цехов.

На проходных на территорию завода нанесена разметка для соблюдения дистанции, установлены дезинфицирующие средства.

Перед входом всем сотрудникам выдают маски и перчатки, измеряют температуру.

- С 13 апреля Тверской вагоностроительный завод возобновляет работу в обычном режиме, в соответствии с п.5 Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239, Постановлением Правительства Тверской области №152 –пп от 7 апреля 2020 года и приказом по заводу, - сообщили в управлении по внешним связям и корпоративным коммуникациям ОАО "ТВЗ".

Перед входом всем сотрудникам выдают маски и перчатки, измеряют температуру. Фото: www.tvz.ru

ИСТОЧНИК KP.RU