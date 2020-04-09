Пьяный житель Тверской области пытался украсть из магазина алкоголь и сигареты

9 Апр 2020 2020-04-09T12:14:59+03:00

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Тревожная сигнализация сработала в одном из магазинов Андреаполя Тверской области. На место выехал экипаж вневедомственной охраны.

Группа задержания провела наружный осмотр охраняемого объекта и выяснила, что злоумышленники проникли в магазин через разбитое стекло входной двери магазина.

В помещении росгвардейцы увидели пьяного мужчину, который пытался украсть алкоголь и сигареты.

Злоумышленником оказался неработающий 19-летний местный житель. Его передали полиции ля дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU