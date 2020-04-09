Пьяный житель Тверской области пытался украсть из магазина алкоголь и сигареты
Его задержали Росгвардейцы
В Тверской области Росгвардейцы задержали магазинного вораФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Тревожная сигнализация сработала в одном из магазинов Андреаполя Тверской области. На место выехал экипаж вневедомственной охраны.
Группа задержания провела наружный осмотр охраняемого объекта и выяснила, что злоумышленники проникли в магазин через разбитое стекло входной двери магазина.
В помещении росгвардейцы увидели пьяного мужчину, который пытался украсть алкоголь и сигареты.
Злоумышленником оказался неработающий 19-летний местный житель. Его передали полиции ля дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU