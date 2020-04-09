Театр юного зрителя приглашает на просмотр онлайн-спектакля "На дне"
9 апреля тверской Театр юного зрителя приглашает школьников и взрослых на просмотр онлайн-спектакля "На дне" (12+).
Кратко о сюжете. "На дне" - пьеса Максима Горького, написанная в конце 1901 - начале 1902 года и изображающая группу обитателей ночлежного дома для неимущих. Начиная с триумфальной премьеры в МХТ (декабрь 1902 г.) обошла театральные сцены всего мира.
- Спектакль тверского ТЮЗа "На дне" в полной мере демонстрирует, что такое настоящий актерский ансамбль при блистательно исполненных сольных партиях, - отмечают критики.
Автор - Максим Горький.
Режиссёр - Вячеслав Лымарев.
Художник - Вадим Шлямин.
Премьера спектакля состоялась 26 апреля 2007 года.
Трансляция начнётся в 12:00 и будет доступна по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU