Театр юного зрителя приглашает на просмотр онлайн-спектакля "На дне"

9 Апр 2020 2020-04-09T11:52:13+03:00

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9 апреля тверской Театр юного зрителя приглашает школьников и взрослых на просмотр онлайн-спектакля "На дне" (12+).

Кратко о сюжете. "На дне" - пьеса Максима Горького, написанная в конце 1901 - начале 1902 года и изображающая группу обитателей ночлежного дома для неимущих. Начиная с триумфальной премьеры в МХТ (декабрь 1902 г.) обошла театральные сцены всего мира.

- Спектакль тверского ТЮЗа "На дне" в полной мере демонстрирует, что такое настоящий актерский ансамбль при блистательно исполненных сольных партиях, - отмечают критики.

Автор - Максим Горький.

Режиссёр - Вячеслав Лымарев.

Художник - Вадим Шлямин.

Премьера спектакля состоялась 26 апреля 2007 года.

Трансляция начнётся в 12:00 и будет доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU