Губернатор Игорь Руденя принял участие в селекторе Президента с главами регионов

8 Апр 2020 2020-04-08T23:19:00+03:00

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8 апреля Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел селекторное совещание с главами регионов. Перед этим Путин вновь обратился к жителям страны с объявлением новых мер борьбы с пандемией коронавируса.

Президент назвал неотложной задачей обеспечение повышенной готовности медучреждений.

В числе ключевых федеральных направлений поддержки - дополнительные выплаты медикам. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 млрд рублей – в ближайшее время поступят в регионы. Тверской области предусмотрено более 48 млн рублей.

Среди готовящихся дополнительных мер поддержки экономики - отсрочки по уплате страховых взносов в социальные фонды на 6 месяцев для предприятий.

Глава государства также дал поручение рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

– Ключевой момент для нас – Президент дал больше полномочий регионам. Это важно для более оперативной работы, принятия конкретных решений и их реализации. Также дано поручение поддержать субъекты, чтобы они могли заниматься вопросами экономики и социального благополучия граждан. У нас зарезервированы средства на поддержку экономики, – дал комментарий для СМИ губернатор Игорь Руденя по итогам селектора.

Глава нашего региона добавил, что в региональном бюджете также уже предусмотрены средства на доплаты медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU