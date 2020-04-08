2020-04-08T20:45:57+03:00
Звезды

Цыгане в Твери отмечают свой международный праздник

8 апреля - День цыган
Ирина ТАРАСОВА
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В самоизоляции спасаемся только тем, что едим, пьем, поем, смеемся, ругаемся и познаем все глубины наших внутренних душевных травм. Фото: из архива Есении МерцаловойВ самоизоляции спасаемся только тем, что едим, пьем, поем, смеемся, ругаемся и познаем все глубины наших внутренних душевных травм. Фото: из архива Есении Мерцаловой
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8 апреля во всем мире и в Твери в том числе отмечают Международный день цыган.

И радоваться жизни в этот день цыганам не помешает ничего, даже коронавирус.

- У нас три главных праздника - День святого Петра, Пасха и Рождество, - рассказывает "КП"-Тверь" дочь известного актера Василия Васильева ( Яшка-цыган из "Неуловимых мстителей"), руководитель студии "Золотая маниста" Есения Мерцалова. - И четвертый, важный, 8 апреля, ведь совсем рядом весна и до Пасхи остается не так много времени. Сегодня мы отправляли друг другу поздравления и цыганский флаг, на котором изображены голубое небо, зеленая трава и колесо.

- Колесо – это символ дороги. Как вы справляетесь в период самоизоляции?

- Без дороги нам очень сложно. Ограничения тяжело даются. Спасаемся только тем, что едим, пьем, поем, смеемся, ругаемся и познаем все глубины наших внутренних душевных травм. Меня спасает лишь то, что дома три балкона, на которых можно гулять по очереди, и то, что мои дети при мне.

Кстати, что касается поздравлений, то обычно цыгане друг другу желают: здоровья, счастья, долголетия. А завершают словами: «Пускай Господь видит наши праведные дела!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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