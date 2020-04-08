2020-04-08T20:45:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: Положенное школьникам бесплатное питание заменят сухими пайками

Их уже начали раздавать
Александр ЖМУЛИН
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Пайками восполняют бесплатные обеды.Пайками восполняют бесплатные обеды.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После перевода школ на «дистанционное обучение» из-за пандемии в регионе сохранена такая мера соцподдержки части учащихся как бесплатное питание. Школьникам уже начали передавать специальные наборы нескоропортящихся продуктов – так называемые сухие пайки.

Перечень продуктов ( крупы, консервы, подсолнечное масло, сгущенка, мука и т.д.) согласован тверским Роспотребнадзором.

– Перед нами стоит задача своевременно обеспечить выдачу продуктовых наборов учащимся младших классов, а также детям с 5 по 11 класса из тех семей, которым оказывают поддержку органы социальной защиты, – сказал губернатор Игорь Руденя на заседании оперативного штаба 8 апреля.

Бесплатного школьное питание, а значит и сухие пайки предусмотрены для учеников 1-4 классов, а также обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей.

Раздача продуктовых наборов уже начата. Она осуществляется в школах по специальным графикам. При этом введены четкие временные разграничения выдачи продуктов разным классам, чтобы избегать скоплений приходящих родителей школьников.

Пока определено, что выдавать продуктовые продукты будут до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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