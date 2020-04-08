2020-04-08T20:14:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Следователи проверяют, кто и зачем разместил в соцсетях фейковую информацию о закрытии въездов в Тверь

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Очередной интернет-фейк сейчас проверяют следователи СК.Очередной интернет-фейк сейчас проверяют следователи СК.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Напомним, ложная информация о том, что в Твери закрыли въезд, равно как и выезд из города, была размещена в соцсетях. В ходе их мониторинга данный фейк обнаружили сотрудники полиции. Областное управление МВД официально опровергло эту информацию.

Фактом размещения фейка в сети заинтересовались в Следственном комитете. Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Твери следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По её итогам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, создание и распространение фейков может вылиться в серьёзный штраф. За распространение заведомо ложной информации физические лица могут поплатиться суммой от 30 до 100 тысяч рублей.

Если же ложная информация попадёт под уголовную статью «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (207.1 УК РФ), распространителю грозит ограничение свободы на срок до трёх лет. Эта статья была добавлена в Уголовный кодекс в апреле 2020 года в связи с необходимостью пресечь распространение ложной информации о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цыгане в Твери отмечают свой международный праздник
Коронавирус в Тверской области: Положенное школьникам бесплатное питание заменят сухими пайками
Следователи проверяют, кто и зачем разместил в соцсетях фейковую информацию о закрытии въездов в Тверь
В Твери моют остановки и дезинфицируют улицы
Полиция опровергает, что въезд и выезд из Твери закрыты
Снижение налоговых ставок в Твери в период коронавируса: на сколько и для какого бизнеса
Откроются ли в Твери парикмахерские во время режима самоизоляции 2020
Коронавирус в Тверской области: районная ЦРБ закрыта на карантин
Нерабочий месяц в Твери: открыта горячая линия по вопросам приёма в дежурные группы детей работающих родителей
Откроются ли в Твери автосервисы во время режима самоизоляции 2020
В Тверской области проведено порядка 6000 тестов на коронавирус
Пропавший в Тверской области подросток вернулся в спецшколу
Больницы в Твери для больных коронавирусом: сколько коек и аппаратов ИВЛ, куда будут доставлять пациентов
«Дюймовочка», «В ритмах весны»: Тверская филармония публикует график онлайн-трансляций