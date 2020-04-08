Следователи проверяют, кто и зачем разместил в соцсетях фейковую информацию о закрытии въездов в Тверь

8 Апр 2020 2020-04-08T20:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, ложная информация о том, что в Твери закрыли въезд, равно как и выезд из города, была размещена в соцсетях. В ходе их мониторинга данный фейк обнаружили сотрудники полиции. Областное управление МВД официально опровергло эту информацию.

Фактом размещения фейка в сети заинтересовались в Следственном комитете. Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Твери следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По её итогам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, создание и распространение фейков может вылиться в серьёзный штраф. За распространение заведомо ложной информации физические лица могут поплатиться суммой от 30 до 100 тысяч рублей.

Если же ложная информация попадёт под уголовную статью «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (207.1 УК РФ), распространителю грозит ограничение свободы на срок до трёх лет. Эта статья была добавлена в Уголовный кодекс в апреле 2020 года в связи с необходимостью пресечь распространение ложной информации о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU