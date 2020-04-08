В Твери моют остановки и дезинфицируют улицы

8 Апр 2020 2020-04-08T19:38:27+03:00

Улицы и остановки дезинфицируют в Твери Фото: администрация Твери

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В Твери МУП "ЖЭК" продолжает обрабатывать улицы и остановки дезинфицирующим раствором. Чтобы не создавать дискомфорт для жителей и затруднения для движения транспорта, работы ведутся по ночам.

- Технику заправляют специальным составом. Он безопасен для здоровья и изготовлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Каждую ночь машины в среднем проезжают около 35 километров и попутно моют остановки.

Обработка улично-дорожной сети продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU