В Твери моют остановки и дезинфицируют улицы
В Твери МУП "ЖЭК" продолжает обрабатывать улицы и остановки дезинфицирующим раствором. Чтобы не создавать дискомфорт для жителей и затруднения для движения транспорта, работы ведутся по ночам.
- Технику заправляют специальным составом. Он безопасен для здоровья и изготовлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - уточнили в пресс-службе городской администрации.
Каждую ночь машины в среднем проезжают около 35 километров и попутно моют остановки.
Обработка улично-дорожной сети продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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