2020-04-08T19:38:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери моют остановки и дезинфицируют улицы

Работы ведутся по ночам
Ольга ТРОФИМОВА
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Улицы и остановки дезинфицируют в Твери Фото: администрация ТвериУлицы и остановки дезинфицируют в Твери Фото: администрация Твери
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В Твери МУП "ЖЭК" продолжает обрабатывать улицы и остановки дезинфицирующим раствором. Чтобы не создавать дискомфорт для жителей и затруднения для движения транспорта, работы ведутся по ночам.

- Технику заправляют специальным составом. Он безопасен для здоровья и изготовлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Каждую ночь машины в среднем проезжают около 35 километров и попутно моют остановки.

Обработка улично-дорожной сети продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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