Снижение налоговых ставок в Твери в период коронавируса: на сколько и для какого бизнеса
Областное правительство выступает с инициативой о снижении налоговых ставок для представителей малого и среднего бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения.
Налоговые ставки планируется понизить в три раза. При налогообложении «доходы-расходы» - с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» - с 6% до 2%.
– Эта мера позволит предпринимателям устойчиво работать и уверенно пройти этот непростой период, который вызван возникновением новой коронавирусной инфекции», – отметил губернатор Игорь Руденя.
Снижение налоговой нагрузки предусмотрено в 2020 году для всех предпринимателей, оказавшиеся в «зоне риска».
Это лесоводство и обработка древесины, услуги в сфере туризма, в том числе гостиничный бизнес, полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, санаторно-курортный отдых, музеи, организация развлечений, спорта и отдыха, услуги по дневному уходу за детьми, дополнительное образование для детей и взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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