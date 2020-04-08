2020-04-08T14:49:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области проведено порядка 6000 тестов на коронавирус

Увеличено число обследований медиков
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области провеено более 6000 тестов на коронавирусВ Тверской области провеено более 6000 тестов на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области проведено порядка 6000 исследований на коронавирус. Цифры были озвучены на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которое 8 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

Тесты выполняются на базе Центра гигиены и эпидемиологии, Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. В частности, по поручению губернатора, увеличено число обследований медиков.

В обязательном порядке проверяют граждан, которые приехали из заграницы, с признаками респираторных заболеваний, у тех, кто контактировал с больными, у граждан с диагнозом "внебольничная пневмония", у жителей региона старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний.

Напомним, утром в среду стало известно о еще четырех случаях коронавируса в регионе. Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение. Люди, находившиеся с ними в контакте, находятся под наблюдением.

Всего на настоящее время в Тверской области подтверждены 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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