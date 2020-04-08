Пропавший в Тверской области подросток вернулся в спецшколу
Следователи устанавливают обстоятельства его исчезновения
Пропавший подросток вернулся в спецшколуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Несовершеннолетний Данила Берсенев, пропавший в Тверской области 7 апреля, вернулся в специализированное детское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.
По факту исчезновения подростка Калининским межрайонным следственным отделом регионального СКР была организована доследственная проверка.. По месту последнего пребывания подроства выезжала следственно-оперативная группа. Был организован поиск пропавшего. В ближайшее время следователем СК будут установлены все обстоятельства его безвестного исчезновения.
ИСТОЧНИК KP.RU