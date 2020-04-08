Больницы в Твери для больных коронавирусом: сколько коек и аппаратов ИВЛ, куда будут доставлять пациентов

8 Апр 2020 2020-04-08T14:07:11+03:00

В Тверской области оснастят более 1100 коек для больных коронавирусом Фото: ПТО

Госпитальная база для лечения пациентов с COVID-19 создана в 16 учреждениях здравоохранения Верхневолжья, оснащено 1100 коек

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В Тверской области продолжается оснащение коек для больных коронавирусом. Госпитальная база развернута в 16 учреждениях здравоохранения региона.

На финансовое обеспечение строительно-монтажных и ремонтных работ, дооснащение больниц из областного бюджета решено направить свыше 31,8 млн рублей. Из резервного фонда Правительства РФ Тверская область получила 269 млн рублей.

В горбольнице №6 создано более 600 коек. 345 - с устройствами для подачи кислорода, 48 коек обеспечивают аппаратами искусственной вентиляции легких. Разворачивается дополнительно еще 100 коек.

В городской больнице №1 - 90 коек, из них 58 – с подачей кислорода, 12 – с аппаратами ИВЛ. В неврологическом корпусе областной клинической больницы разворачивают 120 коек, 60 из которых обеспечат кислородом, 4 – аппаратами ИВЛ.

Ведется подгтовка районных больниц. В Конаковской ЦРБ создают 120 коек, из которых 60 – обеспеченные кислородом, 24 – аппаратами ИВЛ. В Калининской ЦРБ обустроят 75 коек, из них 36 – с подачей кислорода, 2 – с аппаратами ИВЛ.

Лечить больных с коронавирусом будут также в Нелидовской и Зубцовской ЦРБ и в оперблоке Калининской ЦРКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU