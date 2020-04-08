«Дюймовочка», «В ритмах весны»: Тверская филармония публикует график онлайн-трансляций

8 Апр 2020 2020-04-08T14:02:50+03:00

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Тверская филармония приглашает жителей Твери присоединиться к онлайн-трансляциям ярких музыкальных программ.

- Мы подобрали для вас цикл разножанровых концертов, в том числе для всей семьи. Это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто по тем или иным причинам не смог сделать этого раньше. Уверены, что «виртуальные» концерты вам понравятся и вы найдете что-нибудь на свой вкус, - обращается руководство филармонии к жителям региона.

8 апреля в 14:00 - Программа для всей семьи. Музыкальная сказка «Дюймовочка».

10 апреля в 16:00 – Концерт ретро-эстрады «В ритмах весны».

12 апреля в 14:00 - Программа для всей семьи. Сказка с оркестром «Тайна волшебной лагуны или приключение дельфина по имени Динь.

Ссылки - в официальных группах филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU