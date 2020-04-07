7 Апр 2020 2020-04-07T22:24:48+03:00

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В рамках Года памяти и славы Тверской театр юного зрителя запускает онлайн-проект #люди_помнят_о_войне. В рамках акции артисты и близкие друзья театра будут читать свои любимые произведения о войне. Это могут быть: стихотворения, проза, письма с фронта, военные песни и всё, связанное с годовщиной Победы.

Запуск проекта - 9 апреля, ровно за месяц до памятной даты. Видеоролики будут появляться на официальных ресурсах театра ежедневно. А чтобы их легко было найти в соцсетях, они будут объединены хэштегом #люди_помнят_о_войне.

- Мы будем счастливы, если наша идея превратится в большой и добрый флешмоб по всей стране и даже миру, где любой желающий сможет вместе с нами помнить и говорить о великой Победе. Присоединяйтесь к нашему проекту и выкладывайте ваши ролики с хэштегом #люди_помнят_о_войне, - приглашает директор тверского ТЮЗа Александр Бахарев.

ИСТОЧНИК KP.RU