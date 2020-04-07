Владыка Савва посетил тверской хоспис «Анастасия» и передал медикаменты для пациентов
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Савва посетил выездную службу Тверского хосписа «Анастасия».
Владыка познакомился с врачами, медсестрами и волонтёрами хосписа. Узнал о о том, как работают выездные бригады, как проходят консультации специалистов.
- Владыка передал для инкурабельных больных, которые находятся под постоянным патронажем хосписа, средства для лечения пролежней: крема, салфетки, защитные лосьоны; специализированное питание, в котором нуждаются наши пациенты, подгузники и пелёнки, - рассказал директор хосписа «Анастасия» протоиерей Александр Шабанов.
В завершении встречи были решены вопросы дальнейшего взаимодействия Тверской епархии и хосписа «Анастасия».
ИСТОЧНИК KP.RU