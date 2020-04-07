2020-04-07T21:53:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: медцентр в столице региона дооснастят оборудованием для лабораторных исследований

На это выделят более 1,5 млн. рублей
Александр ЖМУЛИН
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Решение о закупке дополнительного оборудования для исследований принято на заседании бюджетной комиссии 7 апреля. Фото: ПТОРешение о закупке дополнительного оборудования для исследований принято на заседании бюджетной комиссии 7 апреля. Фото: ПТО
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7 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Принято решение выделить средства на закупку дополнительного лабораторного оборудования.

Это позволит увеличить объемы проводимых в регионе исследований на коронавирус.

Такую задачу поставил губернатор.

Более 1,5 млн рублей направят на приобретение 7 медицинских центрифуг, 3 термостатов и 2 паровых стерилизаторов для Центра им. В.П. Аваева. Сегодня здесь работает одна из региональных лабораторий.

Также исследования на коронавирус проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. К работе также планируется подключить тверскую Станцию переливания крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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