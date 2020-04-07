Коронавирус в Тверской области: медцентр в столице региона дооснастят оборудованием для лабораторных исследований
7 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Принято решение выделить средства на закупку дополнительного лабораторного оборудования.
Это позволит увеличить объемы проводимых в регионе исследований на коронавирус.
Такую задачу поставил губернатор.
Более 1,5 млн рублей направят на приобретение 7 медицинских центрифуг, 3 термостатов и 2 паровых стерилизаторов для Центра им. В.П. Аваева. Сегодня здесь работает одна из региональных лабораторий.
Также исследования на коронавирус проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. К работе также планируется подключить тверскую Станцию переливания крови.
ИСТОЧНИК KP.RU
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