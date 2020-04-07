2020-04-07T21:13:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: определены виды деятельности, где работу не остановят

Всего их более 60
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор согласился с представленным на заседании правительства перечнем видов экономической деятельности, где не нужно останавливать работу. Фото: ПТОГубернатор согласился с представленным на заседании правительства перечнем видов экономической деятельности, где не нужно останавливать работу. Фото: ПТО
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На заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, утверждён перечень видов экономической деятельности, где в регионе не будет вводится режим нерабочих дней.

В перечень включено более 60 видов экономической деятельности.

В сельском хозяйстве – это выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство, звероводство и другие направления. Также разрешена лесозаготовка, добыча камня, песка и глины. Могут работать производства пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиля и одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования.

В перечень разрешенных видов экономической деятельности также вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка и хранение, издательская и телекоммуникационная деятельность, сфера IT, государственное управление, социальное обеспечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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