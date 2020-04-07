Коронавирус в Тверской области: определены виды деятельности, где работу не остановят
На заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, утверждён перечень видов экономической деятельности, где в регионе не будет вводится режим нерабочих дней.
В перечень включено более 60 видов экономической деятельности.
В сельском хозяйстве – это выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство, звероводство и другие направления. Также разрешена лесозаготовка, добыча камня, песка и глины. Могут работать производства пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиля и одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования.
В перечень разрешенных видов экономической деятельности также вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка и хранение, издательская и телекоммуникационная деятельность, сфера IT, государственное управление, социальное обеспечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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