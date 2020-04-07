2020-04-07T19:53:47+03:00
Происшествия

В Тверской области в суд передано дело о хищении природного газа почти на пять миллиардов рублей

Всего за прошлый год в регионе в суд было направлено 18 уголовных дел о хищениях в сфере ЖКХ
Виктория ТУШКОВА
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За первый квартал 2020 года дел о хищениях в сфере ЖКХ в Тверской области возбуждено уже пять.За первый квартал 2020 года дел о хищениях в сфере ЖКХ в Тверской области возбуждено уже пять.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По статистике Прокуратуры Тверской области самыми распространенными преступлениями в сфере ЖКХ являются хищения. Это могут быть присвоения, мошенничества, растраты, а также преступное использование руководителями своих полномочий с целью выгоды. За 2019 год правоохранительными органами региона было возбуждено 36 уголовных дел о подобных преступлениях.

По результатам предварительного расследования в суд за пошлый год было направлено 18 уголовных дел о хищениях в сфере ЖКХ.

Так, в начале апреля 2020 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц, которые, обманув доверие ресурсоснабжающей компании, похитили природный газ на сумму не менее 4 824 000 000 рублей. Действиями злоумышленников крупный ущерб был причинён 42-м юридическим лицам.

В начале текущего года преступления в сфере ЖКХ также уже выявлялись. За первый квартал дел о хищениях в сфере ЖКХ в Тверской области возбуждено уже пять. Каждое находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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