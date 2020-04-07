2020-04-07T19:39:19+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области будут судить за хищение дизельного топлива с нефтебазы

Ущерб от преступления составил более 440 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области будут судить за хищение дизельного топлива Фото: архив "КП"Жителя Тверской области будут судить за хищение дизельного топлива Фото: архив "КП"
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Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя Тверской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Установлено, что в июле 2017 года организованной преступной группой, состоящей из работников автозаправочного комплекса и нефтебазы общества с ограниченной ответственностью, в которую входил обвиняемый, совершено хищение дизельного топлива объемом более 16 400 литров. Ущерб юрлица составил более 440 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела причиненный преступлением ущерб частично возмещен. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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