Жителя Тверской области будут судить за хищение дизельного топлива с нефтебазы
Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя Тверской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Установлено, что в июле 2017 года организованной преступной группой, состоящей из работников автозаправочного комплекса и нефтебазы общества с ограниченной ответственностью, в которую входил обвиняемый, совершено хищение дизельного топлива объемом более 16 400 литров. Ущерб юрлица составил более 440 000 рублей.
В ходе расследования уголовного дела причиненный преступлением ущерб частично возмещен. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU