2020-04-07T18:24:50+03:00
Общество

Тверская "Герценка" опубликовала копию выпуска "Комсомольской правды" за 9 мая 1945 года

На сайте муниципальной библиотечной системы представлена периодика, хроники и книги военного времени
Виктория ТУШКОВА
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"Комсомольская правда" за 9 мая 1945 года. Фото: mbstver.ru"Комсомольская правда" за 9 мая 1945 года. Фото: mbstver.ru
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Тверская «Герценка» подготовила подарок своим читателям, интересующимся героическим прошлым страны.

На странице сайта Муниципальной библиотечной системы Твери, посвящённой приближающемуся 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, опубликованы электронные версии книг из «Редкого фонда» Центральной городской библиотеки имени Герцена.

Это книги о войне и изданные в годы войны, исторические справки о событиях, происходивших на территории каждого Города-героя, рассказы о знаменательных судьбах, повлиявших на ход сражений. Там же можно найти актуальную информацию о мероприятиях Муниципальной библиотечной системы города Твери, приуроченных к Году памяти и славы.

А ещё «Герценка» предлагает посмотреть копии выпусков газет военного времени: «Комсомольской правды», «Правды», «Иллюстрированной газеты», «Красноармейской газеты». В том числе - выпуск «Комсомольской правды» за 9 мая 1945 года, рассказывающей о Победе Советского Союза над фашистскими захватчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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