Яркое солнце стало причиной ДТП на набережной Афанасия Никитина в Твери

7 Апр 2020 2020-04-07T17:35:24+03:00

ДТП на набережной Афанасия Никитина Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 7 апреля в районе дома №80 на набережной Афанасия Никитина в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", ехал по набережной со стороны площади Мира, его ослепило солнце, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "КИА".

В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагена". Все трезвые, угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU