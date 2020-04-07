Яркое солнце стало причиной ДТП на набережной Афанасия Никитина в Твери
Свет ослепил водителя
ДТП на набережной Афанасия Никитина Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 7 апреля в районе дома №80 на набережной Афанасия Никитина в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", ехал по набережной со стороны площади Мира, его ослепило солнце, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "КИА".
В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагена". Все трезвые, угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU