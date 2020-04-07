2020-04-07T17:35:24+03:00
Происшествия

Яркое солнце стало причиной ДТП на набережной Афанасия Никитина в Твери

Свет ослепил водителя
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП на набережной Афанасия Никитина Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на набережной Афанасия Никитина Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 7 апреля в районе дома №80 на набережной Афанасия Никитина в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", ехал по набережной со стороны площади Мира, его ослепило солнце, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "КИА".

В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагена". Все трезвые, угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яркое солнце стало причиной ДТП на набережной Афанасия Никитина в Твери
В Тверской области проверили оснащенность мобильных лесоторфяных групп к тушению ландшафтных пожаров
Мужчина и женщина дерзко ограбили пенсионера в Тверской области
Житель деревни а Тверской области задержан за хранение наркотиков
Православные Тверской области отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
В Тверской области женщина попала под "Сапсан"
Куриные тушки с листериями нашли в Тверской области
Предприниматель пытался подкупить полицейского в Тверской области
Почти тысячу человек госпитализировали в Твери и Калининском районе за неделю
Как замедлить счетчики расхода газа и воды, рассказывали запрещенные в Тверской области сайты
Районную администрацию в Тверской области обязали выделить рабочие места для инвалидов
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины при пожаре в Тверской области
В раздевалке фитнес-центра в Твери у женщины украли сапоги
Бывший муж пытался сжечь машину супруги в Тверской области
В Твери молодой мужчина грел машину в переулке и получил отверткой в ухо