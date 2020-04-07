7 Апр 2020 2020-04-07T17:24:41+03:00

В Тверской области проверили оснащенность мобильных лесоторфяных групп к тушению ландшафтных пожаров Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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На плацу Главного управления МЧС России по Тверской области проведен смотр готовности мобильных лесоторфяных групп к тушению ландшафтных пожаров.

Во время смотра руководством была проинспектирована оснащенность групп пожарно-техническим оборудованием, его качество и состояние.

- В тверском территориальном пожарно-спасательном гарнизоне разработаны маршруты и графики ежедневного патрулирования лесов и торфяных месторождений мобильными лесоторфяными группами, - сообщает пресс-служба ведомства. - Порядка 3000 такого количество месторождений - в Тверской области.

На особом контроле торфяные месторождения на территории Калининского, Конаковского и Кимрского районов. Для каждой территории разработаны планы обеспечения безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU