В Тверской области проверили оснащенность мобильных лесоторфяных групп к тушению ландшафтных пожаров
На плацу Главного управления МЧС России по Тверской области проведен смотр готовности мобильных лесоторфяных групп к тушению ландшафтных пожаров.
Во время смотра руководством была проинспектирована оснащенность групп пожарно-техническим оборудованием, его качество и состояние.
- В тверском территориальном пожарно-спасательном гарнизоне разработаны маршруты и графики ежедневного патрулирования лесов и торфяных месторождений мобильными лесоторфяными группами, - сообщает пресс-служба ведомства. - Порядка 3000 такого количество месторождений - в Тверской области.
На особом контроле торфяные месторождения на территории Калининского, Конаковского и Кимрского районов. Для каждой территории разработаны планы обеспечения безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU