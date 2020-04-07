Житель деревни а Тверской области задержан за хранение наркотиков

7 Апр 2020 2020-04-07T16:34:26+03:00

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В деревне Осцы Осташковского городского округа сотрудники наркоконтроля МО МВД России задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств.

По месту жительства мужчины было обнаружено 446 грамм растительного наркотика.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За хранение наркотического вещества в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.

Полицейские устанавливают, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU