Житель деревни а Тверской области задержан за хранение наркотиков
Ведется следствие
Подозреваемого в хранении наркотиков задержали полицейские Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В деревне Осцы Осташковского городского округа сотрудники наркоконтроля МО МВД России задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств.
По месту жительства мужчины было обнаружено 446 грамм растительного наркотика.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За хранение наркотического вещества в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.
Полицейские устанавливают, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU