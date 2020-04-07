Православные Тверской области отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля православные и Тверской области в том числе отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – один из важнейших двенадцати праздников года. Этот праздник напоминает о том, что архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении от нее Иисуса Христа.
В народе к этому празднику относились по-своему. Считали, что именно в этот день тепло прогонят холод, весна окончательно побеждает зиму, и земля получает благословение на посевную.
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил Божественную литургию во Введенской церкви Старицкого Успенского мужского монастыря.
В праздничной проповеди владыка отметил:
- Этот священный день является для нас не только началом, но и примером спасения нашего.Пример Божией Матери для нас является примером не только послушания, но и покорности воле Божией. Будем постоянными в постоянстве добродетелей, будем слушаться голоса Божия, читая Евангельское Слово, где этот голос нам особенно открывается.
ИСТОЧНИК KP.RU