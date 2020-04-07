Православные Тверской области отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

7 Апр 2020 2020-04-07T16:40:35+03:00

Владыка Савва посетил в этот день Старицкий Успенский мужской монастырь. Фото: Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

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7 апреля православные и Тверской области в том числе отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – один из важнейших двенадцати праздников года. Этот праздник напоминает о том, что архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении от нее Иисуса Христа.

В народе к этому празднику относились по-своему. Считали, что именно в этот день тепло прогонят холод, весна окончательно побеждает зиму, и земля получает благословение на посевную.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил Божественную литургию во Введенской церкви Старицкого Успенского мужского монастыря.

В праздничной проповеди владыка отметил:

- Этот священный день является для нас не только началом, но и примером спасения нашего.Пример Божией Матери для нас является примером не только послушания, но и покорности воле Божией. Будем постоянными в постоянстве добродетелей, будем слушаться голоса Божия, читая Евангельское Слово, где этот голос нам особенно открывается.

ИСТОЧНИК KP.RU