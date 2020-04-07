7 Апр 2020 2020-04-07T14:27:44+03:00

В Тверской области женщина попала под "Сапсан" Фото: Иван ВИСЛОВ

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Трагедия произошла утром, 7 апреля, на 534-м км ОЖД, на станции Завидово в Тверской области.

Женщина переходила железнодлрожные пути по оборудованному пешеходному переходу и попала под "Сапсан". От полученных травм пострадавшая скончалась. О ЧП сообщила пресс-служба Линейного отдела УМВД России на станции Тверь.

Высокоскоростной поезд следовал из Москвы в Санкт-Петербург.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU