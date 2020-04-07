В Тверской области женщина попала под "Сапсан"
Пострадавшая получила смертельные травмы
В Тверской области женщина попала под "Сапсан"Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Трагедия произошла утром, 7 апреля, на 534-м км ОЖД, на станции Завидово в Тверской области.
Женщина переходила железнодлрожные пути по оборудованному пешеходному переходу и попала под "Сапсан". От полученных травм пострадавшая скончалась. О ЧП сообщила пресс-служба Линейного отдела УМВД России на станции Тверь.
Высокоскоростной поезд следовал из Москвы в Санкт-Петербург.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU