2020-04-07T13:48:06+03:00
Общество

Куриные тушки с листериями нашли в Тверской области

Проверка проходила в учреждении здравоохранения Вышнего Волочка
Ольга ТРОФИМОВА
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Курицу с листериями нашли в учреждении здравоохранения Вышнего ВолочкаКурицу с листериями нашли в учреждении здравоохранения Вышнего ВолочкаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в учреждении здравоохранения Вышнего Волочка была отобрана проба мясной продукции.

Образцы проверили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и выяснили, что в замороженных тушках цыплят-бройлеров, привезенных из Республики Мордовия, присутствуют листерии. Обнаружение бактерий является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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