Предприниматель пытался подкупить полицейского в Тверской области

7 Апр 2020 2020-04-07T13:40:08+03:00

За взятку предприниматель предстанет перед судом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так мужчина хотел избежать наказания за незаконную рубку леса

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Перед судом предстанет 53-летний индивидуальный предприниматель из Торопца, который, не имея разрешительных документов, был привлечен для рубки сосен вдоль полосы отвода железнодорожных путей на территории Западнодвинского и Торопецкого районов.

Его незаконные действия пресекли сотрудники полиции.

Во избежание наказания мужчина передал сотруднику полиции взятку в 30 тыс. рублей, после чего был задержан.

По данному факту прокурором Западнодвинского района в отношении предпринимателя утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 291 УК РФ УК РФ (дача взятки).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU