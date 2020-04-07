Предприниматель пытался подкупить полицейского в Тверской области
Перед судом предстанет 53-летний индивидуальный предприниматель из Торопца, который, не имея разрешительных документов, был привлечен для рубки сосен вдоль полосы отвода железнодорожных путей на территории Западнодвинского и Торопецкого районов.
Его незаконные действия пресекли сотрудники полиции.
Во избежание наказания мужчина передал сотруднику полиции взятку в 30 тыс. рублей, после чего был задержан.
По данному факту прокурором Западнодвинского района в отношении предпринимателя утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 291 УК РФ УК РФ (дача взятки).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU