2020-04-07T13:19:37+03:00
Общество

Почти тысячу человек госпитализировали в Твери и Калининском районе за неделю

"Скорую" помощь в регионе вызывали 3363 раза
Ольга ТРОФИМОВА
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За неделю госпитализировано 144 ребенка Фото: областной МинздравЗа неделю госпитализировано 144 ребенка Фото: областной Минздрав
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С 30 марта по 5 апреля в Твери и Калининском районе зарегистрировано 3 363 вызова бригад Тверской станции скорой медицинской помощи.

- Это на 300 меньше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано 935 человек, - сообщает областной Минздрав.

Самыми распространенными остаются жалобы на сердечно-сосудистые заболевания.

Педиатрические бригады скорой медицинской помощи выезжали 497 раз и госпитализировали 144 ребенка.

Также экстренная помощь потребовалась четырем участникам ДТП.

Ежедневно по вызывам ездили 33 бригады, из которых четыре - неотложной медицинской помощи. Среднее врея ожидания фельдшеров составило - 14,2 минуты, в неотложной форме - 31,1 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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