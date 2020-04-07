Почти тысячу человек госпитализировали в Твери и Калининском районе за неделю
С 30 марта по 5 апреля в Твери и Калининском районе зарегистрировано 3 363 вызова бригад Тверской станции скорой медицинской помощи.
- Это на 300 меньше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано 935 человек, - сообщает областной Минздрав.
Самыми распространенными остаются жалобы на сердечно-сосудистые заболевания.
Педиатрические бригады скорой медицинской помощи выезжали 497 раз и госпитализировали 144 ребенка.
Также экстренная помощь потребовалась четырем участникам ДТП.
Ежедневно по вызывам ездили 33 бригады, из которых четыре - неотложной медицинской помощи. Среднее врея ожидания фельдшеров составило - 14,2 минуты, в неотложной форме - 31,1 минуты.
ИСТОЧНИК KP.RU