Как замедлить счетчики расхода газа и воды, рассказывали запрещенные в Тверской области сайты
По требованию прокурора они были закрыты
Как замедлить счетчики расхода газа и воды, рассказывали запрещенные в Тверской области сайтыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Прокуратурой Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены страницы, содержащие сведения, запрещенные к распространению на территории Российской Федерации.
Установлено, что на ресурсах размещались сведения о способах замедления способов счетчиков на потребление электроэнергии, газа и воды.
Доступ к ресурсам осуществлялся без обязательной регистрации.
Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением с требованием признать информацию запрещенной к распространению.
Требования прокурора удовлетворены. Доступ заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU