7 Апр 2020 2020-04-07T13:05:37+03:00

Как замедлить счетчики расхода газа и воды, рассказывали запрещенные в Тверской области сайты Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

По требованию прокурора они были закрыты

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Прокуратурой Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены страницы, содержащие сведения, запрещенные к распространению на территории Российской Федерации.

Установлено, что на ресурсах размещались сведения о способах замедления способов счетчиков на потребление электроэнергии, газа и воды.

Доступ к ресурсам осуществлялся без обязательной регистрации.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением с требованием признать информацию запрещенной к распространению.

Требования прокурора удовлетворены. Доступ заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU