Районную администрацию в Тверской области обязали выделить рабочие места для инвалидов

7 Апр 2020 2020-04-07T12:44:45+03:00

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Прокуратура Тверской области выявила, что в администрации Рамешковского района не выделены рабочие места для инвалидов. Среднесписочная численность работников составляет более 35 человек, однако договор о квотировании рабочих мест с Центром занятости населения не заключен.

Известно также, что на территории Рамешковского района проживают более 850 инвалидов.

Прокуратурой района в адрес главы администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, принято распоряжение о выделении двух рабочих мест для трудоустройства инвалидов, с Центром занятости населения заключен договор.

ИСТОЧНИК KP.RU