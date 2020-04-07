Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины при пожаре в Тверской области

7 Апр 2020 2020-04-07T12:37:06+03:00

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Сообщение о том, что при пожаре в деревне Андрианово обнаружено тело мужчины, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 6 апреля.

Погибшим оказался 53-летний местный житель. Установлено, что на момент пожара он был в доме один. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователь СК и сотрудники полиции осмотрели место происшествия.

- С целью установления точной причины и условий пожара назначено проведение пожаро-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проводится медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU