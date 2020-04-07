Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины при пожаре в Тверской области
Сообщение о том, что при пожаре в деревне Андрианово обнаружено тело мужчины, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 6 апреля.
Погибшим оказался 53-летний местный житель. Установлено, что на момент пожара он был в доме один. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователь СК и сотрудники полиции осмотрели место происшествия.
- С целью установления точной причины и условий пожара назначено проведение пожаро-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проводится медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU