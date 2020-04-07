В раздевалке фитнес-центра в Твери у женщины украли сапоги
Ущерб составил 10 000 рублей
Полиция нашла подозреваемуюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже обратилась 51-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в одном из фитнес-центров в Московском районе у нее из шкафчика украли сапоги. Ущерб составил 10 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 18-летняя местная жительница.
Сапоги вернули владелице.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU