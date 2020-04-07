В Твери молодой мужчина грел машину в переулке и получил отверткой в ухо

7 Апр 2020 2020-04-07T11:56:02+03:00

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Преступление было совершено в переулке Трудолюбия в Твери. 47-летний мужчина, находясь возле дома № 43, увидел, что два молодых человека прогревают машину. Подойдя к ним, он сказал, чтобы те прекратили греть машину. Молодые люди ответили, что прогреют автомобиль и уедут. Ответ мужчине не понравился, он вытащил отвертку и ударил в ухо одного из парней.

В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал жителя Твери виновным по п. "з" ч.2 ст. 111 УК РФ в и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU