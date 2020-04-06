2020-04-06T22:10:18+03:00
Звезды

Виртуальная выставка детских рисунков к Дню Победы открылась в Твери

Авторы лучших работ получат подарки
Ирина ТАРАСОВА
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Из 30 надо выбрать 10 лучших рисунков. Фото: предоставила Анжелика ЯнчевскаяИз 30 надо выбрать 10 лучших рисунков. Фото: предоставила Анжелика Янчевская
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В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы ряд общественных организаций Тверской области и Твери стали инициаторами патриотического культурно-образовательного проекта «Национальность - человек. Победе-75».

В частности, тверской Центр творческого развития «Солнечная речка» (руководитель Надежда Архипова) подготовил серию детских рисунков. Юные художники вместе с родителями читали рабочие материалы, которые вошли в альманах «Национальность-человек. Победе-75», знакомились с героическими страницами истории своей страны и Тверского края. А затем все мысли и эмоции выплеснули на бумагу, создав яркие, наполненные патриотическим смыслом рисунки.

- Мы отобрали 30 лучших рисунков (немного наивных, но очень искренних) для проведения конкурса. Победителями станут авторы пяти лучших работ в номинации 6-8 лет и столько же в номинации 9-15 лет. Все лауреаты получат призы, - сообщают организаторы.

Все 30 работ с краткими пояснениями и порядковым номером можно посмотреть здесь, а также проголосовать за 10 лучших.

- Выбирайте, голосуйте, итоги выкладывайте в комментариях к посту или в сообщениях в группе, - приглашают организаторы конкурса.

Выставка поддержала проект «Национальность - человек. Победе-75». Фото: предоставила Анжелика Янчевская

Выставка поддержала проект «Национальность - человек. Победе-75». Фото: предоставила Анжелика Янчевская

После самоизоляции выставку можно будет увидеть в библиотеке им. Горького. Фото: предоставила Анжелика Янчевская

После самоизоляции выставку можно будет увидеть в библиотеке им. Горького. Фото: предоставила Анжелика Янчевская

Кстати, после самоизоляции выставку можно будет увидеть в главном зале Областной библиотеки им. А.М. Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Виртуальная выставка детских рисунков к Дню Победы открылась в Твери
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