Спасатели обнаружили труп мужчины при пожаре в Тверской области

6 Апр 2020 2020-04-06T20:52:30+03:00

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Сообщение о пожаре поступило от очевидца в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области утром 6 марта. Звонивший сообщил, что в поселке Андрианово горит жилой дом.

На место были направлены пожарные подразделения. Спустя час возгорание удалось локализовать. Во время тушения спасателя обнаружили труп мужчины.

- В результате пожара огнем уничтожен жилой и дачный дома. Предварительная причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Всего к тушению пожара привлекалось 40 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека, 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU