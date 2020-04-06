2020-04-06T20:52:30+03:00
Происшествия

Спасатели обнаружили труп мужчины при пожаре в Тверской области

Жилой дом сгорел в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области спасатели тушили жилой дом Фото: архив "КП"В Тверской области спасатели тушили жилой дом Фото: архив "КП"
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Сообщение о пожаре поступило от очевидца в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области утром 6 марта. Звонивший сообщил, что в поселке Андрианово горит жилой дом.

На место были направлены пожарные подразделения. Спустя час возгорание удалось локализовать. Во время тушения спасателя обнаружили труп мужчины.

- В результате пожара огнем уничтожен жилой и дачный дома. Предварительная причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Всего к тушению пожара привлекалось 40 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека, 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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