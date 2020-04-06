2020-04-06T20:43:37+03:00
Происшествия

В Тверской области волонтеры ищут нуждающегося в медпомощи мужчину

Он пропал в Красном Холме
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина пропал 31 марта Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково"Мужчина пропал 31 марта Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково"
Изменить размер текста:

Юрий Александрович Леонов, 1969 года рождения, пропал 31 марта. Мужчина ушел из дома в Красном Холме и пропал. Ориентировка на поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково" в соцсети.

Пропавший ростом 168 см, худощавого телосложения, волосы русые кудрявые. Был одет в светло-коричневую куртку, темные спортивные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8(915)721-45-15, 8(920)682-04-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели обнаружили труп мужчины при пожаре в Тверской области
В Тверской области волонтеры ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Пятнадцатилетнего мотоциклиста задержали госавтоинспекторы Калининского района Тверской области
В Тверской области проходит проверка информации о похищении двух человек
В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во Ржеве
В электричке Москва-Конаково был задержан пассажир с наркотиками
В Тверской области на браконьеров составлено 28 административных протоколов
Во вторник в Твери новые автобусы выйдут на маршрут №177
Житель Средней Азии распространял наркотики на территории Твери
Тверским пенсионерам необходимо перейти на банковскую карту системы "МИР" к 1 июля
В Тверской области в поддержку предпринимателей запустили флешмоб
Дорожники начали убирать смёт на Волоколамском проспекте Твери
Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище в Тверской области
Пьяный житель Твери поджег входную дверь в квартиру бывшей супруги