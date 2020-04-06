В Тверской области волонтеры ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Он пропал в Красном Холме
Мужчина пропал 31 марта Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково"
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Юрий Александрович Леонов, 1969 года рождения, пропал 31 марта. Мужчина ушел из дома в Красном Холме и пропал. Ориентировка на поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково" в соцсети.
Пропавший ростом 168 см, худощавого телосложения, волосы русые кудрявые. Был одет в светло-коричневую куртку, темные спортивные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8(915)721-45-15, 8(920)682-04-05.
ИСТОЧНИК KP.RU