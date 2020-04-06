Пятнадцатилетнего мотоциклиста задержали госавтоинспекторы Калининского района Тверской области

6 Апр 2020 2020-04-06T20:32:29+03:00

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В минувшие выходные в поселке Орша Калининского района Тверской области госавтоинспекторы остановили мотоцикл "ИЖ Планета 5", которым управлял 15-летний местный житель.

Транспортное средство не имело государственных регистрационных знаков.

Несовершеннолетний был отстранен от управления, а мотоцикл помещен на охраняемую стоянку. В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности.

Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU