Пятнадцатилетнего мотоциклиста задержали госавтоинспекторы Калининского района Тверской области
В минувшие выходные в поселке Орша Калининского района Тверской области госавтоинспекторы остановили мотоцикл "ИЖ Планета 5", которым управлял 15-летний местный житель.
Транспортное средство не имело государственных регистрационных знаков.
Несовершеннолетний был отстранен от управления, а мотоцикл помещен на охраняемую стоянку. В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности.
Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.
ИСТОЧНИК KP.RU