2020-04-06T20:30:18+03:00
Происшествия

В Тверской области проходит проверка информации о похищении двух человек

Их удерживали в запертой квартире
Ирина ТАРАСОВА
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Проводится доследственная проверкаПроводится доследственная проверкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следователи Бежецкого района Тверской области проверяют информацию, которая появилась из региональных СМИ.

В заметке сообщалось, что в Бежецк из Твери привезли двух людей (мужчину и женщину), заперли их в квартире, поел чего поили алкоголем и заставляли подписывать ряд документов.

Полиция узнала о данном факте после того, как девушке удалось сбежать из квартиры, расположенной на втором этаже. Она спрыгнула с балкона и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции вызволили молодого человека из квартиры с помощью приставной лестницы.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных в СМИ, следователем Бежецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в региональном следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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