2020-04-06T20:11:52+03:00
Общество

В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во Ржеве

Водителей просят выбирать пути объезда
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во РжевеВ Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во РжевеФото: Влад КОМЯКОВ
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В Тверской области в период с 7 по 10 апреля будет закрыт проезд транспорта через реку Большая Лоча во Ржеве, на 1-м+650 м Зубцовского шоссе Тверской области. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция территориального дорожного фонда".

На время ремонта водителям предлагают воспользоваться альтернативным проездом по автодороге "Москва - Рига" - Хорошево.

Дирекция ТДФ приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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