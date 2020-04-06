6 Апр 2020 2020-04-06T20:11:52+03:00

В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во Ржеве Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в период с 7 по 10 апреля будет закрыт проезд транспорта через реку Большая Лоча во Ржеве, на 1-м+650 м Зубцовского шоссе Тверской области. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция территориального дорожного фонда".

На время ремонта водителям предлагают воспользоваться альтернативным проездом по автодороге "Москва - Рига" - Хорошево.

Дирекция ТДФ приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU