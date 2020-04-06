В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во Ржеве
Водителей просят выбирать пути объезда
В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во РжевеФото: Влад КОМЯКОВ
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В Тверской области в период с 7 по 10 апреля будет закрыт проезд транспорта через реку Большая Лоча во Ржеве, на 1-м+650 м Зубцовского шоссе Тверской области. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция территориального дорожного фонда".
На время ремонта водителям предлагают воспользоваться альтернативным проездом по автодороге "Москва - Рига" - Хорошево.
Дирекция ТДФ приносит извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU