2020-04-06T20:06:08+03:00
Происшествия

В электричке Москва-Конаково был задержан пассажир с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пассажира электрички задержали с наркотикамиПассажира электрички задержали с наркотикамиФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва - Ленинградская из электропоезда сообщением Москва - Конаково был доставлен один из пассажиров. Мужчина подозревается у употреблении запрещенных препаратов.

Пассажира, находящегося в состоянии опьянения, выявили транспортные полицейские на перегоне между Химками и Сходней. Оказалось, что мужчина проживает в Химках, работы не имеет. При нем был обнаружен пакетик с синтетическим наркотиком.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели обнаружили труп мужчины при пожаре в Тверской области
В Тверской области волонтеры ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Пятнадцатилетнего мотоциклиста задержали госавтоинспекторы Калининского района Тверской области
В Тверской области проходит проверка информации о похищении двух человек
В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во Ржеве
В электричке Москва-Конаково был задержан пассажир с наркотиками
В Тверской области на браконьеров составлено 28 административных протоколов
Во вторник в Твери новые автобусы выйдут на маршрут №177
Житель Средней Азии распространял наркотики на территории Твери
Тверским пенсионерам необходимо перейти на банковскую карту системы "МИР" к 1 июля
В Тверской области в поддержку предпринимателей запустили флешмоб
Дорожники начали убирать смёт на Волоколамском проспекте Твери
Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище в Тверской области
Пьяный житель Твери поджег входную дверь в квартиру бывшей супруги