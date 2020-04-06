В электричке Москва-Конаково был задержан пассажир с наркотиками
Возбуждено уголовное дело
Пассажира электрички задержали с наркотикамиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва - Ленинградская из электропоезда сообщением Москва - Конаково был доставлен один из пассажиров. Мужчина подозревается у употреблении запрещенных препаратов.
Пассажира, находящегося в состоянии опьянения, выявили транспортные полицейские на перегоне между Химками и Сходней. Оказалось, что мужчина проживает в Химках, работы не имеет. При нем был обнаружен пакетик с синтетическим наркотиком.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU