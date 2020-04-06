В Тверской области на браконьеров составлено 28 административных протоколов

6 Апр 2020 2020-04-06T19:53:18+03:00

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В Тверской области в период с 10 марта по 6 апреля сотруники регионального Министерства природных ресурсов и экологии выявили более 30 нарушений запрета на проведение охоты, четыре из них - уголовно наказуемые. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в Тверской области до 31 мая 2020 года в целях предотвращения рисков распространения коронавируса действует запрет на весеннюю охоту.

Минприроды предупреждает, что за незаконную охоту нарушителям грозит штраф от 500 рублей до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты, либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; для должностных лиц – штраф от 20 до 35 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

По Уголовному кодексу РФ браконьерам грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU