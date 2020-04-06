2020-04-06T19:41:08+03:00
Общество

Во вторник в Твери новые автобусы выйдут на маршрут №177

Интервал движения составит 18 минут
Ольга ТРОФИМОВА
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Маршрут автобуса №177 Фото: ПТОМаршрут автобуса №177 Фото: ПТО
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8 апреля в Твери будет запущен обновленный маршрут №177 "Лебедево – Тверь – Дачи".

Как сообщает "Транспорт Верхневолжья", в рабочие дни на линии будут курсировать девять автобусов среднего класса, в выходные - семь.

Напомним, что в субботу, 4 апреля, в городе был обновлен маршрут №51.

Всег в Твери и Калининском районе новые автобусы работают на 70 маршрутах: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 33, 33к, 36, 41, 43, 44, 45, 52, 55, 56, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 204, 205, 207, 211, 222, 222к, 225, 227, 233.

В течение ближайшей недели новые автобусы выйдут №42, 24 и 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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