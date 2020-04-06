Тверским пенсионерам необходимо перейти на банковскую карту системы "МИР" к 1 июля

6 Апр 2020 2020-04-06T18:12:39+03:00

Об изменении номера банковского счёта для перечисления пенсии на карту нужно проинформировать Пенсионный фонд. Фото: Мария ОСИПОВА

Это касается тех, кто получает пенсию на карту других платёжных систем

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С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться на банковскую карту системы "МИР", напоминает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Переход на эту карту обязателен для пенсионеров, которые получают деньги на счёт банковской карты (кроме тех, кто вышел на пенсию после 1 июля 2017 года и уже получает пенсии на карту "МИР").

Если срок действия вашей карты иной платёжной системы (например, Visa или MasterСard) истекает ранее 1 июля 2020 года, банк автоматически заменит её на "МИР". Если же срок действия вашей карты заканчивается после этой даты, вам самим необходимо поменять карту на "МИР" к 1 июля.

- Об изменении номера банковского счёта для перечисления пенсии на карту нужно проинформировать Пенсионный фонд, подав заявление, - сообщает Тверское отделение ПФР.

Сделать это можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР, на Госуслугах, по почте, в любом МФЦ и любой клиентской службе Пенсионного фонда.

Что касается пенсионеров, получающих выплаты на счёт по вкладу, через почтовое отделение или на дому, для них ничего не изменится, карту оформлять им не надо. Они будут получать свои выплаты, как и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU